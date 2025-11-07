Scontro bus con auto, conducente incastrato nelle lamiere estratto dai VdF


Su segnalazione pervenuta presso la Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, una squadra della sede centrale è intervenuta in località Oliveto, nel Comune di Reggio Calabria, per un incidente stradale che ha coinvolto un autobus di linea del trasporto pubblico comunale e un’autovettura Fiat Doblò.

Il conducente del Doblò, rimasto incastrato nell’abitacolo, è stato estratto grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco e successivamente affidato al personale sanitario del Suem 118, che ne ha disposto il trasferimento in codice rosso presso una struttura ospedaliera.

L’azione dei Vigili del Fuoco è valsa anche alla messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti. Non risultano feriti tra i passeggeri dell’autobus.

Sul posto sono intervenuti inoltre la Polizia Locale, per gli adempimenti di competenza, e personale sanitario del Suem 118.