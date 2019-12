Scontro fra 3 veicoli sulla Statale 106, sette feriti

Sette feriti in uno scontro fra tre veicoli sulla 106. A causa dell’incidente, la strada statale Jonica è chiusa provvisoriamente al traffico – in entrambe le direzioni – al km 258,800 nel territorio comunale di Crotone.

Al momento il traffico viene deviato lungo la viabilità secondaria segnalata in loco. Sul posto sono presenti il personale Anas, 118 e delle Forze dell’Ordine per l’accertamento della dinamica, la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.