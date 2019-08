Scontro fra due auto sulla Statale 106, 5 feriti

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 9, sulla SS106 Jonica nei pressi del chilometro 116 nel territorio comunale di Roccella Ionica, in provincia di Reggio Calabria.

L’incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto due veicoli. A bordo dei mezzi erano complessivamente 5 persone, tutte rimaste ferite e che sono state trasportate negli ospedali più vicini. Per uno di essi, quello ritenuto più grave, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Il tratto della strada statale 106 ‘Ionica’ e’ stato temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni. Il traffico e’ deviato in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per consentire la riapertura della strada nel piu’ breve tempo possibile.