Scontro fra tre auto sulla Statale 106, quattro feriti trasportati in ospedale

Oggi 5 Agosto, intorno alle ore 13:00, una chiamata alla sala operativa del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Crotone segnalava un incidente stradale sulla Statale 106 all’incrocio antistante il Centro Commerciale le Spighe.

All’arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco, vi erano tre autovetture coinvolte allo scontro, una Suzuki Ignis, una Fiat Punto ed una Nissan Juke.

I tre conducenti ed un passeggero, feriti in modo lieve, sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del 118 con due ambulanze. I vigili del fuoco mettevano in sicurezza le auto ancora sulla strada.

Sul posto anche Guardia di Finanza, Polizia e Carabinieri.