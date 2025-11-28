Scontro frontale sulla Statale 106: Cinque feriti, strada bloccata

Mattinata di passione e dramma sulla Strada Statale 106 dove, intorno alle ore 9:00 di questa mattina, si è verificato un grave incidente stradale che ha visto coinvolti un furgone a nove posti e un’autovettura. Lo scontro, avvenuto all’altezza del chilometro 5, ha richiesto il massiccio intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Crotone e dei sanitari del servizio d’emergenza 118.

​ Cinque Persone Affidate alle Cure Mediche

​L’impatto è stato particolarmente violento, rendendo necessarie complesse operazioni di soccorso. Il bilancio provvisorio parla di cinque persone ferite.

​A bordo del furgone viaggiavano nove persone di nazionalità straniera. Tre di loro hanno riportato ferite e sono state trasportate in ospedale dalle tre ambulanze accorse sul posto.

​Il conducente dell’autovettura, un uomo anziano del posto, è rimasto incastrato tra le lamiere. È stato estratto con cautela dai Vigili del Fuoco e, una volta liberato, è stato immediatamente affidato alle cure del personale medico presente.

​Considerata la gravità dell’evento, è stato fatto intervenire anche un elisoccorso per garantire un trasporto rapido ai feriti più gravi.

​ Strada Chiusa e Traffico in Tilt

​Per consentire le operazioni di soccorso, l’estrazione degli occupanti e la successiva messa in sicurezza della carreggiata, la SS 106 è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per diverse ore.

​La Polizia Stradale ha presidiato l’area per gestire la viabilità e deviare il flusso dei veicoli, mentre i Vigili del Fuoco hanno lavorato senza sosta per rimuovere i mezzi coinvolti e bonificare il tratto stradale.

​Al momento, le cause che hanno portato al violento scontro sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Si attendono aggiornamenti sulle condizioni dei feriti.