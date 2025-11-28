Scontro frontale sulla Statale 106: Cinque feriti, strada bloccata

Mattinata di passione e dramma sulla Strada Statale 106 dove, intorno alle ore 9:00 di questa mattina, si è verificato un grave incidente stradale che ha visto coinvolti un furgone a nove posti e un’autovettura. Lo scontro, avvenuto all’altezza del chilometro 5, ha richiesto il massiccio intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Crotone e dei sanitari del servizio d’emergenza 118.
Cinque Persone Affidate alle Cure Mediche
L’impatto è stato particolarmente violento, rendendo necessarie complesse operazioni di soccorso. Il bilancio provvisorio parla di cinque persone ferite.
A bordo del furgone viaggiavano nove persone di nazionalità straniera. Tre di loro hanno riportato ferite e sono state trasportate in ospedale dalle tre ambulanze accorse sul posto.
Il conducente dell’autovettura, un uomo anziano del posto, è rimasto incastrato tra le lamiere. È stato estratto con cautela dai Vigili del Fuoco e, una volta liberato, è stato immediatamente affidato alle cure del personale medico presente.
Considerata la gravità dell’evento, è stato fatto intervenire anche un elisoccorso per garantire un trasporto rapido ai feriti più gravi.
Strada Chiusa e Traffico in Tilt
Per consentire le operazioni di soccorso, l’estrazione degli occupanti e la successiva messa in sicurezza della carreggiata, la SS 106 è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per diverse ore.
La Polizia Stradale ha presidiato l’area per gestire la viabilità e deviare il flusso dei veicoli, mentre i Vigili del Fuoco hanno lavorato senza sosta per rimuovere i mezzi coinvolti e bonificare il tratto stradale.
Al momento, le cause che hanno portato al violento scontro sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Si attendono aggiornamenti sulle condizioni dei feriti.