Scontro frontale sulla Statale 106, diversi feriti

L’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” comunica l’ennesimo incidente stradale avvenuto sulla strada statale 106 nel comune di Corigliano Rossano (CS).

Nel sinistro frontale per fortuna non ci sono vittime ma solo feriti di cui uno sembra in gravi condizioni. Code e rallentamenti: massima attenzione!

L’Associazione nel ringraziare quanti ci hanno segnalato l’incidente inviandoci le foto coglie l’occasione per raccomandare la massima prudenza a tutti coloro i quali percorrono la S.S.106.