Incidente mortale nella tarda serata di giovedì 7 novembre, sull’A2 tra Altilia Grimaldi e Rogliano in direzione nord. Per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat 500 è andata fuori strada per poi impattare contro un camion che sopraggiungeva.

A seguito dello scontro una giovane donna di 34 anni, T.C., di Colosimi, ha perso la vita. Nel momento dell’incidente il fondo stradale era bagnato a causa della pioggia. Sul posto sono giunti i sanitari, l’Anas e la Polizia stradale.