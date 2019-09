A causa di un incidente, il traffico sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore” è provvisoriamente bloccato al km 321,200, in territorio comunale di Paola (CS).

Per cause in corso di accertamento, un’autovettura e un mezzo pesante si sono scontrati frontalmente e, nel sinistro, una persona è rimasta ferita e un’altra ha perso la vita.

Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.