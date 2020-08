Scontro frontale tra due auto, 2 feriti. Uno di loro trasportato in eliambulanza in ospedale

Questa mattina, alle prime luci dell’alba, sulla SS18 tra il comune di Gizzeria e lo svincolo direzione Aeroporto, due autovetture, una Fiat Scudo e un Alfa 159 si sono scontrate frontalmente per cause ancora da accertare.

Nell’incidente coinvolti i due conducenti delle autovetture rimasti entrambi feriti, per uno di loro è stato necessario il trasporto in ospedale con l’elisoccorso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Lamezia Terme per mettere in sicurezza le autovetture.

Polizia di Stato e Guardia di Finanza per gli accertamenti del caso. Disagi per la viabilità sino al termine delle operazioni di soccorso.