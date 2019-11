Scontro frontale tra due auto nel catanzarese, 48enne muore dopo 10 giorni di agonia

Dopo 10 giorni di agonia, non ce l’ha fatta il 48enne Alessandro Lucia che il 6 novembre scorso era stato coinvolto in un gravissimo incidente stradale avvenuto nella frazione Cancello del Comune di Serrastretta.

Nella circostanza si verificò un impatto frontale tra due automobili, una Ford Fiesta ed una Toyota Yaris a bordo della quale si trovava proprio la vittima, conosciuto in zona in quanto proprietario di una pizzeria a Serrastretta.

L’uomo venne estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco e consegnato ai sanitari del Suem 118 in gravissime condizioni tanto da richiedere l’immediato intervento dell’elisoccorso per il rapiro ricovero in ospedale.

La conducente dell’altra auto è rimasta fortunatamente illesa.