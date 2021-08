L’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 comunica che nell’incidente avvenuto oggi a Saline Joniche (RC), al km 22 della Statale 106, scontro frontale tra due auto, per fortuna non vi sono feriti in gravi condizioni.

Nell’incidente ci sono stati feriti soccorsi prontamente dall’ambulanza giunta sul posto. Sul posto sono intervenuti gli Agenti della Polizia Stradale che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.