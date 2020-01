Scontro frontale tra due auto, un morto e quattro feriti

A causa di un incidente, la strada statale 107 “Silana Crotonese” è provvisoriamente chiusa al transito in entrambe le direzioni al km 120,400 nel comune di Rocca di Neto in provincia di Crotone.

L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto due veicoli a seguito di uno scontro frontale. Nell’impatto una persona è deceduta ed altre 4 sono rimaste ferite.

Il traffico viene deviato temporaneamente sulla viabilità locale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari del 118, le squadre Anas e la Polizia stradale di Crotone per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile