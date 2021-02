Scontro frontale tra una Golf e un furgone, due feriti

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi, 15 febbraio, alle 8:10 circa per un incidente stradale avvenuto sulla S.P che collega Vibo a Triparni.

Per cause in corso di accertamento una VW Golf si è scontrata frontalmente con un furgone. I vigili del fuoco, prontamente intervenuti hanno aiutato il conducente della Golf ad uscire dall’abitacolo ed hanno messo in sicurezza i veicoli.

Gli occupanti di entrambi i veicoli sono stati trasportati all’ospedale di Vibo Valentia per le cure del caso.