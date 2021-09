Scontro fuoristrada-moto sulla Statale106, 31enne in prognosi riservata

Scontro tra un’auto e una moto sulla Statale 106 alla periferia sud di Crotone. Per cause in corso d’accertamento intorno alle 14,30 circa, all’altezza di Poggio Pudano, un fuoristrada di colore nero e una moto di grossa cilindrata si sono scontrati.

Nell’urto, ha avuto la peggio il conducente della moto sbalzato dal sellino ed è finito sull’asfalto. Sul posto sono accorsi, appena ricevuto l’allarme, i sanitari del 118, gli agenti della Polizia Stradale della sezione crotonese, una autopattuglia della Squadra Volanti e le squadre dell’Anas.

Il centauro – un 31enne di Crotone – è stato trasportato al Pronto soccorso del San Giovanni di Dio e qui ricoverato per politrauma con prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.