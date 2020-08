Scontro in galleria sulla Statale 106, muore dopo due settimane di agonia anche l’altro giovane

Si è spento domenica mattina, nell’ospedale di Potenza, il 23enne Leonardo Guarino di Aiello del Sabato, una cittadina in provincia di Avellino, che dalla notte del 31 luglio scorso è rimasto gravemente ferito in un tragico incidente in cui morì anche il suo amico Valentino Joseph Buonfino di 24 anni di Avellino.

L’impatto mortale nel comune di Montegiordano, in provincia di Cosenza, nel tratto in galleria sulla Strada Statale 106.

Secondo una prima ricostruzione il conducente della vettura avrebbe perso il controllo dell’auto che ha urtato prima il cordolo, poi ha impattato contro uno dei lati della galleria e dopo diversi testa coda ha finito la sua drammatica corsa andando a sbattere contro la parte posteriore di un autobus che lo precedeva di qualche metro.

