Scontro sulla SS 106: un morto e un ferito. Rallentamenti e corsia chiusa al km 245

A causa di un incidente, è provvisoriamente chiusa una corsia lungo la strada statale 106 “Jonica” al chilometro 245.000, nel territorio comunale di Crotone, in direzione Reggio Calabria.

Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un’autovettura e una moto, e nell’impatto una persona è deceduta e un’altra è rimasta ferita,

Sul posto è intervenuto il personale Anas, le Forze dell’Ordine e i soccorsi del 118 per la gestione della viabilità e il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.