Scontro sulla Ss 107 in galleria: Tre feriti, una bambina portata in elisoccorso

Un grave incidente è avvenuto all’interno della galleria della Crocetta che ha coinvolto due veicoli (una Jeep e un’Alfa 147) e dove tre persone sono rimaste ferite tra cui una bambina.

A causa dello scontro, si registra traffico intenso lungo la statale 107 “Silana Crotonese”, in entrambe le direzioni. Sul posto le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile insieme ai vigili del fuoco.

Necessario anche l’intervento dell’elisoccorso che che trasporato proprio la bambina al pronto soccorso dell’Annunziata di Cosenza.