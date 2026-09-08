Scontro sulla Statale 106: due feriti, grave una donna incinta soccorsa in elicottero

Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Reggio Calabria sono intervenute questa mattina sulla SS106, nel territorio del Comune di Bianco, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto una Opel Corsa e una Fiat Panda.

Nell’impatto sono rimaste ferite due persone. La conducente della Opel Corsa, una giovane donna in stato di gravidanza, è stata soccorsa ed affidata al personale sanitario del SUEM 118, che ne ha disposto il trasferimento presso una struttura ospedaliera tramite elisoccorso.

I Vigili del Fuoco hanno inoltre operato per estrarre dall’abitacolo della Fiat Panda il conducente, rimasto incastrato a seguito dell’incidente. L’uomo è stato affidato al personale sanitario e successivamente trasferito in ospedale in ambulanza.

Sul posto sono intervenuti Polizia Stradale e Carabinieri per gli adempimenti di competenza e personale ANAS per il ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale.

Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, la SS106 è rimasta temporaneamente chiusa al transito nel tratto interessato dal sinistro.