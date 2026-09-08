Scontro sulla Statale 106 nel catanzarese: soccorsi in azione e viabilità bloccata

Incidente stradale questa mattina sulla SS 106 Jonica, nel territorio di Simeri Crichi.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – distaccamento di Sellia Marina, impegnata nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dello scenario e dei veicoli coinvolti.

L’intervento ha consentito di eliminare le condizioni di pericolo e di rendere possibile il successivo ripristino della sicurezza della sede stradale.

Per consentire le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza della circolazione, il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico.

Sul posto hanno operato anche ANAS e Forze dell’Ordine, impegnate nella gestione della viabilità e negli adempimenti di competenza.