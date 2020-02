Scontro tra 2 auto sulla Trasversale delle Serre, due feriti

Due feriti e due auto coinvolte. Questo il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina nel comune di Vazzano, sulla trasversale delle Serre in prossimità del bivio per Filogaso.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti per l’incidente stradale che ha coinvolto due vetture che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate.

I Vvf prontamente intervenuti hanno messo in sicurezza le auto che successivamente sono state rimosse. I conducenti sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso.