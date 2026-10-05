Scontro tra auto e camion sulla A2 nel Salernitano: un morto e un ferito grave, corsia unica verso nord

A causa di un incidente, il traffico è rallentato sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”, in direzione Fisciano, tra gli svincoli di Contursi e Campagna, in provincia di Salerno.

L’incidente, avvenuto al km 48,000, ha coinvolto un veicolo leggero e un mezzo pesante.

Nell’impatto una persona è deceduta e altre due sono rimaste ferite, di cui una in gravi condizioni.

Attualmente si transita sulla sola corsia di sorpasso, con rallentamenti e code in direzione Fisciano.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, i soccorsi sanitari e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza, della viabilità e per consentire gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente e il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile.