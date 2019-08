Scontro tra auto e furgone, due feriti

Incidente stradale questa mattina sulla strada di grande comunicazione nel territorio di Polistena, nel reggino. Due le persone rimaste ferite dei tre occupanti dell’autovettura. I feriti sono stati subito soccorsi. Illesi, invece, il conducente del furgone e il terzo occupante dell’auto.

A prestare i primi soccorsi, un’autovettura di servizio dei vigili del fuoco in transito, che ha immediatamente allertato la sala operativa provinciale per l’invio sul posto della squadra di Polistena. Al momento sono in corso di accertamento le cause dello scontro da parte della Polstrada.