Scontro tra auto e moto, muore un centauro di 38 anni

Un motociclista, Giovanni Battista Paternostro, di 35 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto in località Laccata, sulla strada provinciale Cassano-Sibari nel comune di Cassano allo Ionio.

Paternostro, di professione elettricista, era a bordo di una moto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una vettura. Il conducente dell’auto è rimasto ferito ed è stato trasportato in un ospedale della zona.

Sul posto con i soccorritori del Suem 118 è intervenuto anche l’elisoccorso ma l’arrivo del velivolo si è rivelato inutile per il decesso del centauro.

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La strada provinciale è rimasta chiusa per l’effettuazione dei rilievi e il traffico è stato convogliato su alcune arterie comunali.