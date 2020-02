Scontro tra due auto a Catanzaro, conducente trasportato in ospedale

Dalle ore 17.00 circa squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è impegnata in via degli Svevi per incidente stradale.

Due le vetture coinvolte una Kia Picanto ed una Peugeot 106. All’arrivo della squadra vf il conducente della kia picanto era stato già trasportato presso struttura ospedaliera.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza delle vetture e della zona in considerazione del carburante sparso sulla sede stradale e della perdita di Gpl che alimentava la Kia Picanto.

Sul posto polizia locale e soccorso stradale.

Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro.