Scontro tra due auto a Lamezia Terme, feriti i conducenti

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta in via Salvatore Raffaele incrocio via Murat per incidente stradale.

Due le vetture coinvolte, una Volkswagen golf ed una Fiat Punto. Feriti i due conducenti. Intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre congiuntamente al personale sanitario del Suem118 uno dei feriti rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo.

Ambedue i malcapitati trasportati in ospedale.

Si procedeva altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture.

Sul posto polizia locale per gli adempimenti di competenza.