Scontro tra due auto a Roma, perde la vita studentessa calabrese

Nella notte tra venerdì e sabato scorso una studentessa di 21 anni – Francesca Mandarino di Mantaroccio in provincia di Cosenza – è morta. Sette i feriti totali. In fin di vita un ragazzo, trasportato d’urgenza in ospedale.

L’incidente sul ponte della via Tiburtina, in zona Portonaccio. Due le auto coinvolte, una Opel Mokka dove viaggiavano la vittima e l’amico e una Fiat 500, a bordo della quale c’erano tre ragazzi.

Sbalzata fuori dalla macchina in seguito all’incidente la giovane è deceduta sul posto.