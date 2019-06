Scontro tra due auto, anziano muore sul colpo

Un incidente stradale mortale si è verificato nel pomeriggio di ieri a Cerisano, nel Cosentino. Un uomo di 86 anni, Pierino Mandarino alla guida di una Fiat Punto.

Stava percorrendo la strada che raggiunge il centro di Cerisano, all’altezza dell’incrocio tra via Guardia e via Cava San Lorenzo ha perso il controllo del mezzo andando a collidere con un Suzuki Gran Vitara.

L’anziano è deceduto sul colpo, mentre l’automobilista dell’altro veicolo è stato trasferito presso l’ospedale civile dell’Annunziata ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione per effettuare i rilievi.