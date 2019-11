Scontro tra due auto, conducente estratto dall’abitacolo e trasportato in ospedale

Squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, sede centrale è intervenuta alle ore 00.20 circa in loc. Fortuna, viale Magna Grecia, nella zona sud di Catanzaro per incidente stradale.

Due le vetture interessate una Ford Ka ed una miniCooper.

A bordo delle vetture i soli conducenti.

Intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre, in collaborazione con il personale medico del Suem118, il conducente della Ford Ka incastrato all’interno dell’abitacolo.

Lo stesso, affidato alle cure dei sanitari veniva trasportato presso struttura ospedaliera.

Si provvedeva altresì alla messa in sicurezza delle vetture in attesa del soccorso stradale.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.

Accertamenti in corso circa la dinamica dell’incidente.