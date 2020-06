Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, due auto si sono scontrate a Vibo Marina, in via Senatore Parodi non lontano dal centro cittadino, nei pressi di un incrocio.

Il fatto è avvenuto in tarda mattinata oggi, e ad avere la peggio è stata una donna di 76 anni che ha perso la vita.

A seguito del sinistro è intervenuta un’ambulanza del 118 di Vibo Valentia che ha condotto la donna ferita all’ospedale del capoluogo, ma per lei non c’è stato nulla da fare.