Scontro tra due auto e una si ribalta, conducente trasportata in ospedale

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta per incidente stradale avvenuto questa mattina in località Janò nel comune di Catanzaro.

Nel sinistro rimanevano coinvolte due autovetture un Suv Audi Q8 ed una Fiat Panda. Nell’impatto quest’ultima si ribaltava sulla sede stradale.

Ferita ed in evidente stato di shock la conducente della FIAT Panda che, estratta dall’abitacolo, veniva affidata personale del Suem118 per le cure del caso è successivo trasporto presso struttura ospedaliera. Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza delle vetture e della zona interessata dal sinistro. Sul posto polizia locale per gli adempimenti di competenza e soccorso stradale.