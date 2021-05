Scontro tra due auto in galleria sulla SS 106, una si ribalta. Feriti due coniugi anziani

Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro, sede centrale, è intervenuta alle ore 19:25 circa sulla strada statale 106 VAR/A per incidente stradale nella galleria tra lo svincolo per il Comune di Squillace e lo svincolo per il Comune di Borgia direzione Catanzaro. 2 le vetture coinvolte una Audi A3 ed una Fiat Panda. Quest’ultima si ribaltava all’interno della galleria.

A bordo della Audi la sola conducente una ragazza rimasta fortunatamente illesa mentre i due passeggeri della Fiat Panda, una coppia di coniugi anziani, venivano affidati al personale del SUEM 118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera per ulteriori controlli.

Sul posto polizia stradale gli accertamenti di competenza. Disagi per la viabilità. Transito su unica corsia fino al termine delle operazioni di soccorso. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza delle vetture e del sito in attesa del soccorso stradale.

Intervento del personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza del tratto di strada interessato dal sinistro.