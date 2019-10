Scontro tra due auto, muore un uomo di 65 anni di ritorno dal matrimonio della figlia

Un tragico incidente si è verificato questa notte in autostrada all’altezza di Gioia Tauro in direzione sud intorno alle tre. Due auto, una punto ed una golf, per cause in corso d’accertamento si sono scontrate finendo, una rovinosamente ribaltata ai lati della carreggiata, l’altra invece, bloccandosi al centro della strada.

All’interno delle vetture erano presenti un uomo, una donna ed una ragazza, padre madre e figlia, su una, ed un ragazzo sull’altra. Nel sinistro ha perso la vita un uomo di nazionalità albanese di circa 65 anni. Ferita la ragazza è stata trasportata in ospedale. Illeso il ragazzo dell’altra auto.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 di Polistena e Gioia Tauro i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. L’uomo deceduto insieme alla famiglia era di ritorno dai festeggiamenti del matrimonio di un’altra figlia.