Scontro tra due auto nel catanzarese, 2 feriti trasportati in elisoccorso

Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta sulla strada provinciale 66 di collegamento tra il comune di Decollatura ed il comune di Soveria Mannelli per incidente stradale.

Due le vetture coinvolte una Fiat Panda ed una Fiat Punto. A bordo delle vetture i soli conducenti che venivano soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasportati con due unità elisoccorso presso strutture ospedaliere.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza delle vetture e del sito. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di rispettiva competenza. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro.