Scontro tra due auto nella notte, due donne trasportate in ospedale

Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta alle ore 02.45 circa sulla SS18 nel comune di Nocera Terinese per incidente stradale.

Le vetture coinvolte una Fiat Panda ed una Volkswagen Polo. A bordo della Panda due donne (mamma e figlia) che venivano estratte dall’abitacolo ed affidate al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera. Illeso il conducente della Polo.

All’interno della Fiat Panda anche tre cani di piccola taglia due dei quali (il terzo, impaurito, fuggiva) venivano affidati in custodia ai carabinieri giunti sul posto per gli adempimenti di competenza.

Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture.

La SS18 chiusa temporaneamente al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.

Sul posto personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

Alcuni parenti delle due donne ferite, giunti successivamente sulla zona del sinistro, si prodigavano alla ricerca del terzo cane. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro.