Scontro tra due auto nella notte, due trentenni incastrati nell’auto

Poco prima dell’una di notte, un violento scontro tra due auto si è verificato sul cavalcavia sud di Crotone, lasciando un bilancio di due feriti.

L’impatto, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, ha visto coinvolte un’Alfa Romeo Stelvio e una Mazda Demio.

Ad avere la peggio sono stati i due occupanti di quest’ultima, entrambi ragazzi di circa trent’anni, rimasti incastrati all’interno dell’abitacolo a seguito dell’urto.

Per liberarli si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per estrarre i giovani dalle lamiere e affidarli immediatamente alle cure dei sanitari del 118, giunti sul posto con un’ambulanza.

È invece uscito autonomamente dalla propria vettura e privo di ferite il conducente dell’Alfa Romeo, che è stato successivamente sottoposto all’alcoltest da parte delle forze dell’ordine.

Oltre ai soccorritori, sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e i Carabinieri per effettuare i rilievi del caso, gestire la viabilità e ricostruire l’esatta dinamica del pluri-scontro.