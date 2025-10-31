Scontro tra due auto sulla rampa SS280, illesi automobilisti

Nel tardo pomeriggio di ieri, la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro – Distaccamento di Lamezia Terme – è intervenuta presso lo svincolo “Due Mari”, in direzione Lamezia Terme provenendo dal centro commerciale, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture, una Citroën C5 e una Fiat Multipla.

A bordo dei veicoli si trovavano esclusivamente i rispettivi conducenti, che fortunatamente non hanno riportato ferite. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Catanzaro per gli adempimenti di competenza.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza dell’area e dei mezzi coinvolti. Il traffico ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso, successivamente ripristinato al termine delle operazioni.