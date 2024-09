Scontro tra due auto sulla SS106, muore la moglie del sindaco di Cutro

Secondo quanto si è appreso la donna che ha perso la vita, è Chiara Olivo, 63 anni, insegnante e moglie del sindaco di Cutro, Antonio Ceraso.

La donna si stava recando a scuola come tutte le mattine quando, per cause in corso di accertamento, la sua Fiat Punto, si è scontrata con la Jeep Renegade che procedeva in senso contrario alla fine di un tratto di strada caratterizzato da una serie di curve e poco prima di un rettilineo.

La donna, che insegnava alla scuola primaria Alcmeone di Crotone, è rimasta incastrata nelle lamiere poiché la sua auto – finita sulla carreggiata di marcia opposta – è stata colpita dalla Jeep Renegade sul lato passeggero e spinta verso il guardrail.

