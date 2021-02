Scontro tra due auto sulla Statale 106, 2 feriti

Questa mattina intorno alle 08.40 una squadra dei vigili del fuoco del comando di Crotone è intervenuta per incidente stradale in località Papaniciaro sulla SS106, due auto coinvolte.

All’interno di una delle due autovetture i vigili del fuoco hanno estratto una persone incastrata tra le lamiere, l’altra era già in autombulanza affidata alle cure del personale sanitario del Suem118. Sul posto anche polizia e carabinieri per gli accertamenti di competenza e Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.