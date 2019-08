Scontro tra due auto sulla Statale 106, due feriti

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, è intervenuta sulla SS106 (viale Crotone) nel quartiere marinaro di Catanzaro per incidente stradale.

Due le autovetture coinvolte una opel Astra con a bordo un Carabiniere che stava recandosi in servizio ed una jeep Renegade con a bordo una infermiera.

Per cause in corso di accertamento, a seguito dell’impatto, l’opel astra terminava la sua corsa fuoristrada ribaltandosi.

Feriti in modo non grave ambedue i conducenti che, presi in cura dal personale medico del Suem118 venivano trasportati presso struttura ospedaliera per ulteriori controlli.

Intervento delle unità vigilfuoco è valso alla messa in sicurezza delle vetture in attesa del soccorso stradale.

Disagi per la viabilità.