Scontro tra due auto, una si ribalta: 4 feriti in codice rosso



Un grave incidente stradale ha scosso la serata di ieri la comunità di Lattarico. In località Campo di Fieno, per cause ancora in corso di accertamento, due vetture si sono scontrate violentemente, trasformando un normale sabato sera in momenti di puro terrore per i residenti e i passanti.

La dinamica e i soccorsi

​L’impatto è stato talmente violento da far ribaltare una delle due auto coinvolte. All’arrivo dei soccorritori, la scena appariva critica: gli occupanti del veicolo capovolto sono rimasti incastrati nell’abitacolo deformato, rendendo necessario l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco per estrarli dalle lamiere.

Sul posto sono giunte tempestivamente tre ambulanze del 118 e le pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Rende, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a effettuare i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

​Il bilancio: coinvolti due minori

​Il bilancio finale è di quattro feriti, tutti trasportati d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale “Annunziata” di Cosenza. Tra i feriti destano particolare preoccupazione le condizioni di due bambini di 5 e 7 anni, che viaggiavano a bordo dell’auto condotta dalla madre.

Stato di salute: Nonostante la gravità dell’impatto e il trasferimento in codice rosso, le ultime notizie trapelate dal presidio ospedaliero sono rassicuranti: nessuno dei feriti, compresi i piccoli, risulterebbe fortunatamente in pericolo di vita.

Accertamenti in corso

​I militari dell’Arma stanno lavorando per determinare eventuali responsabilità e comprendere cosa abbia causato la perdita di controllo dei veicoli. Resta la grande apprensione per una dinamica che avrebbe potuto avere conseguenze ben più drammatiche.