Scontro tra due auto, una si ribalta. Ferita la conducente

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta questo pomeriggio in via dei Mille nel comune di Lamezia Terme per incidente stradale.

Nel sinistro coinvolte due autovetture una Lancia Y ed una Fiat 600. Quest’ultima a seguito dell’impatto si ribaltava sulla sede stradale.

A bordo delle vetture i soli conducenti, due ragazze. Illesa la conducente della Lancia Y, leggere contusioni ed escoriazioni per la conducente della Fiat 600 che veniva presa in cura dal personale sanitario del Suem118 per le opportune medicazioni.

Sul posto carabinieri per gli accertamenti di competenza circa la dinamica dell’incidente.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza delle vetture in attesa del soccorso stradale.

La strada attualmente chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.