Scontro tra due mezzi nella notte, feriti

Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede Centrale è intervenuta questa notte in Viale Emilia in prossimità del CC Le Fontane per un incidente stradale.

Due gli automezzi coinvolti una Peugeot 208 ed un furgone Fiat Ducato.

Ferito il conducente della vettura che preso in cura dal personale sanitario del Suem118 veniva trasportato presso struttura ospedaliera di Catanzaro.

Anche il conducente del furgone, che accusava dolore agli arti inferiori, è stato trasportato successivamente in ospedale per controlli.

Sul posto carabinieri per gli accertamenti di competenza.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza delle vetture in attesa del soccorso stradale.