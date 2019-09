Scontro tra furgone e moto, grave trauma cranico per un 18enne

Un ragazzo di 18 anni è rimasto gravemente ferito, questo pomeriggio, in un incidente stradale verificatosi lungo la strada statale 18 per Vibo Marina, in località Silica, in prossimità dell’abitato di Vibo.

Secondo le informazioni trapelate il 18enne a bordo della sua moto si è scontrato, per cause in via di accertamento, con un furgone.

Per via delle sue condizioni si è reso necessario l’immediato trasferimento a bordo dell’elisoccorso presso il reparto di neurochirurgia dell’ospedale “Pugliese” di Catanzaro. Preoccupa l’entità delle ferite: a seguito dell’impatto, infatti, avrebbe riportato un grave trauma cranico.

Sul posto carabinieri e polizia per i rilievi e per regolare il traffico considerato che si tratta di una strada a grande percorrenza e che l’elisoccorso è atterrato proprio sul luogo dell’incidente.