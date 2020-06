Scontro tra moto e auto, motociclista in gravi condizioni trasferito in eliambulanza a Catanzaro

Incidente stradale questa mattina a Pizzo. Un motociclista del luogo è rimasto coinvolto in un incidente mentre percorreva la centralissima via Nazionale a bordo del suo mezzo scontrandosi, per cause ancora in corso di accertamento, contro una vettura che viaggiava in direzione opposta.

Allertati dai presenti, sul posto sono rapidamente giunti i soccorsi del 118 i cui operatori hanno, come da protocollo, richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

L’uomo è stato così preso in carico dal personale dell’eliambulanza, atterrata nei pressi dei campetti sportivi di via Nazionale, per il successivo trasporto a Catanzaro. Le sue condizioni sono definite serie. Sul posto anche i carabinieri della locale Stazione per i rilievi di rito.