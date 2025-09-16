Scontro tra moto e un camion, muore giovane di 22 anni

Un grave incidente stradale ha scosso ieri il Vibonese, costando la vita a un ragazzo di soli 22 anni, G. M., originario di San Nicola da Crissa.

La tragedia si è consumata nel pomeriggio a Maierato, sulla strada che conduce al centro abitato.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava alla guida della sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato violentemente con un camion. L’impatto è stato fatale e ha causato ferite gravissime al 22enne.

Immediatamente soccorso, il ragazzo è stato trasferito d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale di Catanzaro, dove purtroppo è deceduto poco dopo il ricovero a causa della serietà delle lesioni riportate.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.

La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità di San Nicola da Crissa, colpita dalla prematura scomparsa di un suo giovane concittadino.