Scontro tra quattro veicoli sulla Statale 106, tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto questa mattina sulla strada statale 106, nel territorio del comune di Isola Capo Rizzuto. Quattro i veicoli coinvolti nell’incidente: un trattore, un autocarro e due autovetture.

Tra i mezzi, per cause che sono in corso di accertamento da parte della Polizia stradale di Crotone, è avvenuta una carambola che ha fatto ribaltare il mezzo agricolo, mentre una delle vetture coinvolte è stata danneggiata gravemente nella parte anteriore.

Sul posto sono giunti i sanitari del Suem 118 che hanno trasportato le tre persone ferite in ospedale. Per estrarre uno di loro dalle lamiere dell’auto sulla quale viaggiava è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Le condizioni dei feriti non sono gravi. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia stradale.