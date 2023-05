Scontro tra un mezzo pesante e un auto, una persona perde la vita

È temporaneamente chiusa la strada statale 107 ‘Silana Crotonese’, in entrambe le direzioni (km 83,000) a causa un incidente avvenuto nel territorio comunale di San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza.

Per cause in corso di accertamento, nel sinistro, che ha coinvolto un mezzo pesante ed un’autovettura, una persona ha perso la vita.

Al momento il traffico veicolare viene deviato lungo la viabilità locale con indicazioni sul posto.

Sul posto sono presenti Anas, 118 e Forze dell’Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.