Scoperta una discarica abusiva a Borgia, 5 persone denunciate

I Carabinieri della Stazione di Borgia a seguito di un controllo finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati ambientali hanno denunciato in stato di libertà S.E. 64 anni, A.S. 65 anni, I.S. 55 anni, R.S. 29 anni e C.F. 67 anni.

I militari operanti hanno notato uno dei soggetti condurre un mezzo da lavoro e scaricare del materiale sabbioso e pietrisco proveniente da un cantiere in un terreno di proprietà privata con il consenso del proprietario.

A seguito di una breve attività investigativa i militari hanno appurato che tale attività di scarico si protraeva da diversi giorni causando così la creazione di una vera e propria discarica abusiva di oltre 1200 mq, posta sotto sequestro. I carabinieri di Borgia hanno quindi provveduto a denunciare il conducente del mezzo ed il suo caposquadra, i due amministratori della società ed il proprietario del terreno.