Scoperta una maxi piantagione con oltre 500 piante di marijuana, tre arresti

I carabinieri del Gruppo Forestale di Crotone, con il supporto dei colleghi della Stazione di Scandale e del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone: il 33enne L.A., il 22enne S.M. e il 25enne L.F., quest’ultimo già detenuto nel carcere di Siano, a Catanzaro.

I tre sono accusati di coltivazione e produzione illegale di sostanze stupefacenti, in quanto ritenuti responsabili della gestione di una vasta piantagione di cannabis indica, rinvenuta lo scorso giugno nella località Brasimato, nei pressi del capoluogo.

Un quarto indagato, M.F., destinatario dello stesso provvedimento, è al momento irreperibile e attivamente ricercato.

Droni e telecamere: la scoperta della piantagione

L’indagine è partita grazie al rinvenimento del campo coltivato, avvenuto durante un servizio perlustrativo effettuato con l’ausilio di droni, che hanno permesso di individuare una coltivazione nascosta in una zona boschiva di eucalipto, quasi inaccessibile ai mezzi.

La piantagione comprendeva oltre 500 piante di marijuana in fase di infiorescenza, pronte per la raccolta e destinate al commercio illegale. Decisivo per l’identificazione dei presunti responsabili è stato l’esame delle immagini catturate da un sistema di videosorveglianza installato dagli stessi coltivatori per monitorare l’area.

Le prove raccolte hanno permesso alla Procura della Repubblica di Crotone di dirigere con successo l’indagine.