Scoperta una piantagione di cannabis nascosta tra le montagne, due arresti

Nell’ambito dei controlli del territorio in un terreno demaniale nel territorio di Roccella Jonica i carabinieri hanno scoperto una piantagione di cannabis, disposta su più terrazzamenti e costantemente irrigata con un elaborato sistema a goccia con rilascio graduale dell’acqua.

La coltivazione era in una zona impervia e difficilmente raggiungibile ed è stata oggetto di costante monitoraggio con l’impiego di impianti di ripresa e servizi mirati di pattugliamento.

Nel corso di tali attività, i militari hanno verificato la presenza di due soggetti, all’interno del sito, intenti a tagliare i germogli più maturi riponendoli poi in grandi sacchi neri.

L’intervento immediato ha consentito l’arresto in flagranza di reato e il sequestro di 162 piante di cannabis sativa a livello di maturazione, oltre che di una bilancia meccanica e attrezzature per la potatura.

Bruciate sul posto 95 piante mentre le restanti, intere e cimali, sono state messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il narcotest ha dato esito positivo indicativo della presenza di principio attivo THC della marijuana o dei cannabinoidi in generale. La piantagione sequestrata comprendeva piante di marijuana ormai mature pronte per essere raccolte e destinate ad alimentare il mercato illegale degli stupefacenti.

Il Tribunale di Locri, come da richiesta della locale Procura, ha convalidato l’arresto operato dai Militari ed applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari per entrambi i soggetti.